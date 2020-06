“Varese cambia luce, ma forse Capolago no”

Pubblichiamo l’intervento del consigliere Domenico Esposito, di Forza Italia, che fa il punto dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica

I lavori di adeguamento della rete di illuminazione pubblica da tempo avviati nel territorio del Comune di Varese, proseguono nel silenzio totale della attuale Amministrazione.

Provo a fare il punto: É sufficiente fare un giro per vedere alcuni cantieri che sembrano procedere in maniera disordinata. Infatti: nessuno è terminato (alcuni dettagli mancano, altri sono incompleti nelle parti fondamentali e altri sono appena avviati).

Osservando, sembrerebbe che si sarebbe potuto e dovuto fare di più sul piano dell’efficenza, ad esempio iniziando e terminando una zona, oppure intervenendo su una arteria di lunga percorrenza.

Questo ragionamento di buon senso è necessario farlo perchè quando si interviene operativamente su di una strada, i disagi per i residenti e le ripercussioni sul traffico incidono in maniera significativa, molti cittadini lamentano i disagi per la presenza di buche che si formano dopo che sono stati computi i lavori di scavo, si aggiunga anche il blocco temporaneo della circolazione.

Il discorso si fa delicato invece per quanto riguarda la zona del territorio che lambisce il lago di Varese: infatti nella zona che va da Capolago a Calcinate del Pesce i lavori sembrerebbero essere sospesi in attesa di un benestare che evidentemente ad oggi non è arrivato, altrimenti perchè sospendere i lavori ? Forse non è previsto che l’illuminazione pubblica sia adeguata in quella zona?

Formulo la domanda e auspico una risposta convincente, anche perche sarebbe a questo punto opportuno poter dare lettura del progetto che certamente contiene la descrizione dei lavori previsti, i materiali da utilizzare e i tempi di realizazzione, in tutto nel territorio e anche a Capolago e Calcinate del Pesce, spesso ho chiesto in questo senso rassicurazioni, invano.

A queste domande sarebbe opportuno rispondere con i fatti mostrando una volta per tutte il progetto esecutivo, compreso i tempi di esecuzione: la cittadinanza sono certo, apprezzerà.

Domenico Esposito

Consigliere di Forza Italia in consiglio comunale Varese

(Per verificare lo stato dei lavori e le vie concluse secondo la società, visitare il sito varesecambialuce.com)