Pepe: “Varese sta cambiando luce. Davvero”

«L’adeguamento dell’illuminazione pubblica prosegue e i risultati sono visibili concretamente da tempo. Per chi vuole vederli, ovviamente».

Il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Pepe riflette sullo stato dell’illuminazione pubblica in città e rimarca l’imponente intervento dell’amministrazione comunale.

«Quando abbiamo iniziato le prime installazioni dell’illuminazione a led – spiega Alessandro Pepe – siamo partiti da due quartieri lacuali: a Calcinate del Pesce è stato posizionato il primo lampione a led della città, mentre Capolago è stato il primo rione dove è iniziato il tour di ascolto dei cittadini».

«Oggi la situazione è nettamente migliorata – continua l’esponente Pd. I cittadini percepiscono realmente il cambiamento: più luce, più sicurezza e maggiore risparmio, con una forte riduzione dell’inquinamento. Poi, come sempre, quando si fanno interventi di questo tipo, numerosi possono essere i miglioramenti e gli accorgimenti che si possono apportare in corso d’opera»

«Viene da sorridere – continua ancora il consigliere comunale di maggioranza – a leggere certi commenti in cui si evidenzia il non adeguamento dell’illuminazione pubblica in alcune parti della città. Forse basterebbe alzare la testa per rendersi conto del fatto che con i nuovi lampioni nuovi qualcosa è cambiato, in meglio».

«Questo non vuol dire che il lavoro sia finito – conclude Alessandro Pepe – Ci sono ancora interventi da ultimare e zone della città da coprire. E sono quelle che per anni sono rimaste prive di luce, senza alcun tipo di intervento da parte di nessuna amministrazione. Quindi ora mi chiedo: chi sentenzia strumentalmente sull’intervento relativo alla nuova illuminazione pubblica nell’area lacuale, dov’è stato negli scorsi anni quando molti cittadini di Varese chiedevano più luce?».