Venti ghiri morti nel bagagliaio: denunciati due bracconieri

Un 51enne e un 42enne sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri di Legnano per aver ucciso animali che per legge non possono essere oggetto di caccia.

Le denunce sono arrivate ieri, martedì 22 giugno, dopo che durante un controllo i militari hanno trovato a bordo dell’auto su cui viaggiavano i due uomini 20 ghiri morti e 70 tagliole per la loro cattura nascosti nel bagagliaio. Le tagliole sono state sequestrate ed affidate al distretto veterinario dell’ovest Milanese di ATS Milano che si trova a Parabiago.