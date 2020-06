Una vita per gli altri. Ricordo di Gino Schiraldi

Pochi giorni fa è mancato, a 76 anni, Gino Schiraldi. Gino ha dedicato molto tempo, molte energie e molta passione ad Auser. È stato decisivo per la nascita di Auser Besozzo Insieme, di cui è stato per tre anni il presidente.

Durante la sua presidenza, l’associazione si è impegnata nell’organizzazione di corsi, conferenze, eventi; ha collaborato con Unicef, con l’Istituto comprensivo “G. Adamoli”, con altre associazioni del territorio; ha dato l’avvio al gruppo di lettura, che si è spinto fino a pubblicare il volume “Un anno di libri“, rassegna commentata delle letture fatte tra il 2009 e il 2010.

Auser Besozzo Insieme è stata, soprattutto, un punto di riferimento primario della vita culturale e sociale, del piccolo comune, richiamando alla riflessione su molti temi, e offrendo anche occasioni di svago e socializzazione. Gino, non pago del suo impegno besozzese, ha anche aiutato l’associazione provinciale di Auser, dedicandosi in particolare all’organizzazione e alla gestione, fino a ricoprire il ruolo di direttore provinciale. Ha poi prestato il suo tempo e la sua dedizione a Universauser, la costola culturale di Auser Varese, occupandosi anche in questa occasione di un’ordinata gestione delle risorse e del raccordo prezioso dei volontari.

Lo ricordiamo come persona appassionata, molto scrupoloso e ordinato, un vero cultore dell’organizzazione e delle buone regole. Una persona generosa, di grandissima umanità, sempre pronto a dare, a impegnarsi in prima persona e a portare contributi positivi. Un vero interprete dello spirito del volontariato, dell’idea che non si vive per sé e per il proprio particolare, ma si è parte di una comunità ben più ampia. Gino ha reso evidente, con la sua militanza sindacale e il suo impegno in Auser, che la relazione con gli altri è parte nobile e l’ha dimostrato con il suo spirito di sacrificio, con la tenacia con cui svolgeva i compiti che assumeva, con l’immedesimarsi negli obiettivi e nell’organizzazione, con il dimostrare con l’esempio del suo impegno che fini elevati si perseguono con costanza, mettendo le ragioni collettive sempre davanti alle mire personali.

Fulvio Fagiani

Auser territoriale di Varese

Se chiudo gli occhi e visualizzo Schiraldi, la prima immagine che ne ho è di un uomo tutto d’un pezzo, puntuale alle riunioni e agli appuntamenti istituzionali, una persona seria che ha dedicato buona parte della sua esistenza alla tutela e difesa degli ultimi, degli emarginati, degli esclusi l’impegno da lui profuso in Auser comprensoriale, dapprima come volontario e successivamente come direttore ha fatto sì che la missione di Auser di difesa degli anziani e dei più deboli si radicasse sempre più nel territorio provinciale. In ultima analisi una persona, un compagno che senza troppi proclami testimoniava con il suo stile di vita gli ideali di solidarietà lasciatici in eredità dalla resistenza contro il nazifascismo e dai padri della Costituzione.

Ezio Bianchi , fondatore Auser Comprensoriale