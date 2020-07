A Ispra torna il cinema con “Lagovisioni 2020”

Inizia giovedì 16 luglio la rassegna di cinema all’aperto “LagoVisioni 2020” organizzata dal Comune di Ispra sulla scalinata del Mausoleo Castelbarco.

L’iniziativa, che si svilupperà lungo tredici serate dal 16 luglio all’8 agosto, nasce dalla collaborazione del Comune di Ispra con diverse realtà: Cinema journey del Comitato culturale del JRC, German semester 2020, Circolo culturale ANPI Ispra, Festival internazionale del cinema povero, Proloco Ispra, associazione AVI – Camminiamo insieme, Comitato cascine, Binario 752 e Goethe-institut Mailand.

La manifestazione vedrà proiezioni non solo in italiano ma anche in lingua originale (in tedesco), e con la serata di sabato 1 agosto si inserirà anche nella rassegna “Di terra e di cielo” organizzata da FilmStudio ‘90.

Le proiezioni si terranno al Mausoleo Castelbarco (entrata da via Marconi) alle ore 21.30 (accesso dalle 20.45 fino al raggiungimento del posto a sedere). Verrà rilevata la temperatura ai partecipanti e verranno tracciate le presenze. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’oratorio San Giovanni Bosco di Ispra.

Il programma di “Lagovisioni 2020”