Ad Origgio è Evasio Regnicoli il candidato sindaco di Lega e Civica

È ormai ufficiale. Ad Origgio il secondo candidato sindaco ufficialmente presentato è Evasio Regnicoli, che sarà sostenuto da Lega Nord e da La Civica di Origgio.

Classe 1965, Regnicoli è laureato in giurisprudenza e lavora come agente di commercio. Ha una lunga esperienza politica locale ed un’approfondita conoscenza della macchina amministrativa: è stato infatti vicesindaco per sei anni e assessore per dieci con l’amministrazione guidata da l’ex sindaco Luca Panzeri e da circa 20 anni siede all’interno del consiglio comunale.

Negli ultimi cinque anni è stato capogruppo del gruppo consiliare di minoranza La Civica di Origgio. Alle precedenti elezioni infatti, ci fu una spaccatura all’interno dell’amministrazione comunale in quanto la Lega Nord scelse di appoggiare l’ex sindaco Mario Angelo Ceriani e non il candidato sindaco dell’amministrazione uscente Regnicoli, che con “La Civica di Origgio” arrivò comunque ad ottenere il 36% dei voti.

All’accordo, siglato qualche giorno fa, non hanno aderito Forza Italia e Fratelli d’Italia. Lega e Civica sono ora al lavoro per formare la squadra che comporrà la lista elettorale: «Abbiamo una serie di persone da candidare e vorremmo avere una lista di persone che siano nuove, giovani e che abbiano la possibilità di darci delle idee, oltre a quelle che già abbiamo, un po’ più innovative per affrontare le sfide che ci aspettano vista la situazione globale del paese – commenta il candidato sindaco Evasio Regnicoli -. Stiamo cercando di creare una squadra composta da persone che conoscano bene come funziona la macchina amministrativa e da persone nuove, capaci di portare forza e entusiasmo».

Positivo per la Civica di Origgio, movimento locale che non ha estrazioni politiche specifiche, l’accordo di coalizione raggiunto con la Lega Nord:«Il fatto di avere una coalizione con la Lega ci permette di poter collaborare con i paesi limitrofi, in particolare con Saronno, perché ci sono delle problematiche dal punto di vista della mobilità che si possono risolvere solo se hai delle corsie preferenziali e dei rapporti con i comuni limitrofi» conclude Regnicoli.

Il gruppo sta ancora lavorando al programma elettorale. Sono due i punti su cui c’è già un accordo: la tutela e la salvaguardia del territorio e una maggiore vicinanza ai cittadini in difficoltà. Nelle prossime settimane è prevista la presentazione della lista dei candidati.