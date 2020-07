Addio ad Adriano Borroni, storico conoscitore dell’FBC Saronno

Si è spento nelle ultime ore Adriano Borroni, storico conoscitore dell’FBC Saronno, molto conosciuto in città. Così lo ricorda l’ASD FBC Saronno 1910: «Tutta la società si stringe in un forte abbraccio alla famiglia dell’unico ed inimitabile Adriano Borroni che ieri ci ha lasciati. Con te Adriano se ne va un pezzo di storia del nostro Fbc Saronno, la quantità di aneddoti raccontatici da te tramite i tuoi scatti fotografici resteranno per sempre nella storia della nostra società e della nostra cittá. Ci mancherai tanto Adriano riposa in pace, fotografaci e tifa per noi da lassù».

Di seguito un video con uno dei suoi interventi, quando ricorda l’FBC con tutto il materiale conservato negli anni.