Aggressione in centro a Gallarate, denunciato Mirko Oro

A distanza di una settimana, arriva la denuncia per l’aggressione di Largo Camussi a Gallarate. A finire nei guai è Mirko Rosa, 45 anni, più noto come “Mirko Oro”.

I carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno depositato in procura a Busto Arsizio una denuncia per lesioni aggravate a carico del 45enne.

Secondo gli elementi raccolti dai diversi testimoni, Mirko Rosa avrebbe aggredito un 42enne dominicano che era seduto al tavolino di un bar con la compagna: pugni, ma anche liquido urticante spruzzato sul volto e sugli occhi. Secondo la vittima e secondo le testimonianze, la violenza è scaturita dal fatto che l’aggredito aveva negato a Rosa l’uso di una sedia (mentre Rosa dà una versione opposta, dice di esser stato provocato e minacciato).

In ogni caso: una lite nata da futili motivi e degenerata in aggressione. E proprio i futili motivi sono alla base della definizione di lesioni aggravate, insieme al fatto che Rosa è recidivo (aveva fatto lo stesso a Busto l’anno scorso). A suo carico ci sono molte testimonianze, raccolte nel faldone consegnato in procura dai carabinieri.