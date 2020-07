Sangue sotto i portici, aggressione in centro a Gallarate

Le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 sono in azione nel centro di Gallarate – in largo Guido Camussi, poco distante dalla basilica di Santa Maria Assunta – dove intorno alle 10,20 si è consumata un’aggressione ai danni di un uomo di 42 anni.



Si tratta di una lite tra conoscenti degenerata sotto i portici di largo Camussi: al momento dei soccorsi il ferito era cosciente seppure in cattive condizioni. È stato trasportato all’ospedale di Gallarate in codice giallo (ferito ma non in pericolo di vita).

L’aggressore sembra essere un personaggio già noto alle forze dell’ordine.

Galleria fotografica Aggressione in centro a Gallarate 4 di 4

Al momento del fatto, in quella zona erano presenti numerose persone tra gli avventori dei bar, i clienti dei numerosi negozi e chi era in fila per entrare in banca. I Carabinieri di Gallarate, che si stanno occupando dell’accaduto, stanno raccogliendo informazioni da chi ha assistito alla scena per ricostruire nei dettagli l’accaduto.

Smentita invece la possibilità che si sia trattato di una sparatoria, voce che si era diffusa nei minuti immediatamente successivi al primo allarme.

(Articolo aggiornato alle ore 11,45)