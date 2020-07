Agosto al monte Bernasco, arriva l’edizione 2020

(foto di repertorio)

Anche in questo agosto 2020 sono previsti gli incontri pomeridiani della domenica alle 16.00 al Parco degli ulivi, in via Monte Bernasco a Bosto, Varese.

Quest’anno per rispettare le regole imposte dal COVID 19 gli organizzatori hanno dovuto ridurre gli incontri solamente a due, ma saranno, come ormai tutti gli altri, di impronta culturale e ricreativa.

I soggetti di quest’anno saranno le stazioni della via crucis, riproposte dagli artisti bostesi e varesini

Domenica 2 agosto è prevista la prima fase di spiegazione della pittura o scultura da parte degli artisti. Seguirà momento di preghiera correlato alle stazioni presentate. Il pomeriggio sarà allietato da un accompagnamento musicale

Domenica 30 agosto ci sarà la seconda fase di spiegazione della pittura o scultura da parte degli artisti. Seguirà momento di preghiera correlato alle stazioni presentate. Il pomeriggio sarà allietato da un accompagnamento musicale.

In caso di maltempo gli incontri si terranno nel salone dell’oratorio di Bosto, in vicolo Mera 2 a Varese