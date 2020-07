Ai Giardini si torna a suonare, in concerto Omar Pedrini

Giovedì 16 luglio inizia il “Black & Tube Festival”, che riaccende le luci del palco dopo il buio periodo del Covid-19. La tensostruttura dei Giardini Estensi torna dunque ad animarsi con la musica dal vivo di qualità, proposta e promossa dalle associazioni capofila della rassegna “Black & Blue” e Coopuf Iniziative Culturali, coadiuvate da Tube Agency.

Si parte con un vero “big” della musica italiana: Omar Pedrini. Autore, chitarrista e cantante dei Timoria, lo “Zio Rock” avrà l’onere e l’onore di rompere il ghiaccio e dare il via al festival che proseguirà poi per tutte le settimane estive fino all’8 settembre. Proponendo uno show elettroacustico in cui le sonorità unplugged si mescolano con quelle più elettroniche e distorte, Omar Pedrini racconterà la sua grande carriera a suon di brani targati Timoria (Sole Spento, Senza Vento, etc) fino ad arrivare ai successi più recenti.

In apertura troveremo invece un trio di Domodossola di matrice britpop che ha già calcato i palchi varesini ma che in questo periodo post lockdown si presenterà in una veste del tutto nuova. Parliamo dei THE MONKEY WEATHER che sono in procinto di pubblicare proprio a ridosso del concerto di Varese il primo brano in italiano dopo tre dischi in inglese.

Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese, via Sacco 5 21100 Varese

Inizio ore 21.30 circa

Biglietti disponibili in prevendita (fortemente consigliata) su www.eventbrite.it

Info Anti Covid: nell’ottica di preservare la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento, e secondo le normative vigenti, si fa presente che la tensostruttura ospita solo posti a sedere, distanziati tra loro. Solo lo staff organizzativo ha la facoltà di posizionare il pubblico e i conviventi / famigliari nei posti assegnati, nonché di dare indicazioni circa le uscite e le entrate. E’ consentito consumare bevande e cibi solo all’esterno del tendone. E’ obbligatorio igienizzare le mani prima di entrare e, salvo nuove disposizioni, indossare la mascherina quando si è in piedi.