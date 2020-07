All’eremo di Santa Caterina l’ascensore resta gratuito

Resterà gratuito fino alla data in cui sarà possibile ripristinare l’apertura della scalinata il biglietto per l’ascensore che permette di accedere all’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

In occasione della riapertura del sito, lo scorso 30 maggio, il presidente Emanuele Antonelli aveva ritenuto opportuno sospendere il pagamento del ticket per l’utilizzo dell’ascensore, essendo l’unico modo per raggiungere l’Eremo nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

La gratuità è stata prorogata in questi giorni per incentivare ulteriormente le visite al sito, tra i più suggestivi e ammirati del territorio.

Tutte le info sull’Eremo e sulle modalità di accesso: http://www.santacaterinadelsasso.com