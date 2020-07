Anche Colombo scende in campo per Daverio, si ripete la sfida con Tognola

L’ex sindaco Alberto Tognola annuncia ufficialmente la sua candidatura per le prossime elezioni comunali e Marco Colombo, l’imprenditore che già in passato aveva vissuto la contesa elettorale, si fa trovare pronto: “Mi candido anche io“.

Ad un anno di distanza dalla chiamata alle urne si accende nel giro di poche ore la campagna elettorale nel piccolo comune di Daverio. «Sono contento che Alberto abbia sciolto le riserve e che entri in campo – ha commentato Colombo quando ha visto l’uscita dello sfidante -. L’ho avuto in passato come antagonista per ben due volte, ed ahimè il risultato non è stato felice per il sottoscritto. Però la democrazia è bella proprio per questo, poter partecipare ad una competizione elettorale ed essere scelti, in questo caso dai Daveriesi».

Colombo presenta la sua squadra sotto le insegne della lista “Daverio Davvero”: «dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità, idee e motivazioni. Il nostro confronto sarà leale, senza attacchi personali o azioni denigratorie.

Cercheremo, di dare il nostro meglio. Auguro a lui e ad eventuali altri contendenti, una buona campagna elettorale, nel massimo rispetto reciproco».