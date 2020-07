Antinfortunistica Grilca, l’e-commerce di riferimento per abbigliamento e scarpe antinfortunistiche 

Più di 2.000 prodotti in pronta consegna, oltre 20.000 clienti in Italia e centinaia di recensioni con punteggi d’eccellenza. Un successo descritto meglio dai numeri che dalle parole. È quello di Antinfortunistica Grilca, negozio digitale specializzato in scarpe antinfortunistiche, guanti e abbigliamento da lavoro.

Antinfortunistica Grilca, dal ‘95 lo specialista di abbigliamento e scarpe da lavoro antinfortunistiche

Punto di riferimento per il mercato italiano, Antinfortunistica Grilca è garanzia di qualità, professionalità e di un servizio di assistenza avanzato. Operativa dal 1995 e presente online dal 2011, vanta un know-how pluridecennale, costruito dando sempre centralità alle esigenze del cliente.

Lo dimostrano il customer care (disponibile via telefono, e-mail, WhatsApp e chat online) e i tanti contenuti informativi del blog. Tutti accessibili gratuitamente, trattano le normative di riferimento per l’antinfortunistica e forniscono indicazioni per la scelta di abbigliamento e scarpe antinfortunistiche.

Ottimo il rapporto qualità-prezzo che caratterizza un catalogo composto esclusivamente dai migliori brand del settore, tra cui ISSA LINE, Payper , Diadora Utility, Ducati Workwear, FTG, Sparco, Showa e Reflexx. Senza contare le opportunità di personalizzazione riservate alle aziende, servizio offerto a condizioni competitive.

La convenienza è del resto un tratto distintivo dell’offerta Antinfortunistica Grilca. Prezzi concorrenziali associati a ulteriori vantaggi per i clienti “di primo livello”. Quali sono? Un consulente riservato che fornisce supporto gratuitamente, precedenza e velocità sugli ordini, sconti a partire dal 3%.

Le occasioni di risparmio si moltiplicano nella sezione “Sconti”, che raccoglie decine di capi d’abbigliamento e scarpe antinfortunistiche con riduzioni fino al 70%.

Abbigliamento professionale e scarpe lavoro dei migliori marchi con consegna in 24-48 ore

Operativa a livello internazionale, Antinfortunistica Grilca ha convinto decine di migliaia di clienti. Solo in Italia sono 5.000 le piccole e medie imprese che da oltre 15 anni scelgono l’offerta di abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistiche e guanti.

Tra i suoi clienti ci sono realtà di primo piano del panorama nazionale e internazionale, come Eurospin, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’AS Roma calcio.

Acquistare su www.antinfortunisticagrilca.com è semplice e sicuro, grazie a un’interfaccia intuitiva e ai pagamenti tracciati: bonifico bancario, PayPal, carta di credito e contrassegno. Il trasporto è garantito e gratuito per molti prodotti. I tempi di consegna rapidissimi: 24-48 ore.

Chi ha poca confidenza con la proposta digitale, può eseguire ordini telefonici (0961936398) .

I clienti “di primo livello” hanno a disposizione un consulente riservato, che garantisce un’accesso prioritario per gli ordini e sconti aggiuntivi a partire dal 3%.

Poi c’è la ultima novità => GRILCAInsider , il 1° programma riservato ai clienti online che ti permette di guadagnare 5€ ogni 99€ spesi.

Affidati ad antinfortunisticagrilca.com per il tuo abbigliamento da lavoro, aumenta le tue performance e conquista la mente dei tuoi clienti posizionandoti come la realtà più professionale che conoscano.