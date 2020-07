Besnate: il piccolo Tommaso dona i risparmi alle famiglie in difficoltà

L’idea del comune di Besnate di istituire il fondo di emergenza per chiunque si trovi in difficoltà economiche è stata sollecitata dal desiderio di solidarietà del piccolo Tommaso Zocchi: insieme al padre si è messo in contatto con il sindaco per poter donare i propri risparmi alle persone che ne avessero bisogno in piena emergenza Coronavirus.

«Da quando è partita l’emergenza Covid-19 abbiamo lavorato per mettere subito a disposizione le risorse disponibili e le risorse messe in campo dallo Stato per attenuare le conseguenze economiche della crisi», spiega il sindaco di Besnate, Gianni Corbo.

Il primo cittadino racconta che il desiderio di Tommaso è stato propulsore della nascita del fondo: «Questo nobile gesto ci ha colpito: per cui, con l’assessore alle Politiche Sociali, Sara Zarini, abbiamo voluto attivare il fondo. Abbiamo ricevuto, tra l’altro, ulteriori richieste di donazioni provenienti da altre famiglie. Certamente viviamo in un’area del paese che economicamente è molto solida, ma le esigenze che si palesano rendono questi gesti non solo fortemente significativi per la cultura della solidarietà, ma anche estremamente importanti per il sostegno della Comunità».

I dati del nuovo conto corrente per la donazione:

Intestazione: Comune di Besnate – Solidarietà alimentare

Iban: IT69O0569650560000006189X27