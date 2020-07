“Cerco testimoni dell’incidente di mio fratello a Gemonio”

Un messaggio sui gruppi di Facebook locali per chiedere un aiuto per ricostruire la dinamica di un incidente avvenuto ieri sera, poco prima delle 10, a Gemonio.

A scriverlo è Samanta Ghirardi, la sorella del giovane coinvolto nell’accaduto: “Sono la sorella del ragazzo che ieri sera ha fatto l’incidente in via Verdi – questo il messaggio pubblico – davanti alla birreria con una moto. So che la birreria era piena di ragazzi che avranno visto tutto, sto cercando dei testimoni”.

Sul posto erano intervenuti i soccorsi e i feriti erano stati trasportati agli ospedali di Cittiglio e Varese. Chiunque avesse informazioni utili e volesse contattare Samanta è possibile inviare una mail a: Sghirardi7@gmail.com