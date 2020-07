Chrono San Martino, vittoria di Badr e Bianchi

La prima gara lombarda del Circuito Super Chrono Grand Prix al termine dello stop per Covid-19 si è disputata oggi – domenica 12 luglio – tra Luino e Montegrino e ha fatto segnare un record di presenze con ben 135 atleti iscritti, segno che la voglia di tornare alle corse podistiche è davvero grande.

La 4a edizione della “Chrono San Martino” (valida anche per il GP delle Montagne Varesine) ha visto il successo assoluto di Jaafari Badr: il portacolori della Varese Atletica ha coperto il percorso di 2,7 chilometri (ma con oltre 300 metri di dislivello positivo) nel tempo di 16’41”, ampiamente sufficiente a conquistare il successo ma non a scalfire il record della manifestazione che appartiene a De Lorenzi con 15’57”.

Sul podio maschile, alle spalle del 22enne Badr, sono saliti anche Giuseppe Molteni dell’Atletica Desio (17’06”) e Michele Belluschi (Grottini Team Recanati) che ha vinto la battaglia per il terzo posto su Simone Paredi dell’ Atletica Pidaggia (17’17” contro 17’19”). A completare la top five anche Gabriele Poggi della Delta Spedizioni, che ha terminato in 17’49”.

La prova femminile è andata invece a un’ottima Ilaria Bianchi: la 35enne ha dominato la gara “rosa” completando il percorso in meno di 20 minuti (19’56”). Seconda piazza per Elena Soffia dei Maratoneti Cassano in 22’04, terza per Francesca Crippa (Gefo K Team) in 23’54”. Poi Ombretta Bellorini (Atletica 3V) e Teresa Zanini (Atletica Verbano).

A margine dei risultati sportivi, vale inoltre la pena ricordare i riflessi benefici della Chrono San Martino (che si svolge nella frazione di Voldomino): la manifestazione ha infatti permesso di raccogliere e destinare 700 euro all’Anffas di Luino, rappresentata “in forze” dalla presidente Palazzo e da tutti i ragazzi.