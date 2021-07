Tutti di corsa in montagna sulla Duno – San Martino

C’è la strada asfaltata, certo. Ma il percorso degli atleti si dipanerà tutto in ambiente montano, fra sentieri e alberi.

È una delle classiche del Grand Prix delle Montagne Varesine che si disputerà domenica 4 luglio sulle montagne della Valcuvia.

Il percorso è la seconda prova del circuito dopo l’esordio della Chrono San Martino, di Luino, gara della ripresa: fu così anche l’anno scorso quando questa competizione – come per il 2021 – fu la prima gara del dopo lockdown.

Il percorso è di 3,8 chilometri in salita e porterà dall’abitato di Duno al culmine del monte, il San martino appunto, per un dislivello di 530 metri. È previsto un rinfresco per i partecipanti della gara nella zona dell’alpeggio che si incontra lungo la strada che porta alla sommità.

Info: http://gpdellemontagnevaresine.altervista.org/

GRAND PRIX MONTAGNE VARESINE, GLI ARTICOLI