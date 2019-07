La 3° edizione della “Chrono San Martino”

Conto alla rovescia per la 3° edizione di Chrono San Martino 2019.



Sabato 6 Luglio 2019 gara è a cronometro, il tracciato è interamente sviluppato nei boschi, le iscrizioni e la partenza in Luino in via Gorizia n.48 nella frazione di Voldomino, ritrovo alle ore 14:30 mentre alle ore 16:00 si provvederà alla chiusura delle iscrizioni per poter permettere la perfetta partenza alle ore 16:30.

L’arrivo come di consueto presso la bellissima chiesetta di San Martino, sita nel Comune di Montegrino Valtravaglia, il record fatto segnare nell’edizione 2018 appartiene a Roberto De Lorenzi con lo strepitoso tempo di 15 minuti e 57 secondi.

La gara é aperta a tutti, e come sempre su in vetta ad attendervi ci sarà un ricco ristoro, non mancheranno i premi a sorteggio, mentre verrà premiata la squadra più numerosa, il meno giovane, i primi 6 uomini e le prime 6 donne mentre sono garantite medaglie e pacco gara almeno ai primi 100 iscritti.

Si ricorda che è anche valevole come 2° prova del Campionato Provinciale di Società Fidal inserito all’interno del Grand Prix montagne varesine.

InfoFabrizio Luglio 347-2989019

e-mail Luglio1970@gmail.com