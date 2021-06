Chrono San Martino, a Luino la gara podistica della ripartenza

Si chiama Simone Paredi, della “Asd Atletica Pidaggia 1528“ il vincitore della quinta edizione di Chrono San Martino, percorsa in 17 minuti e 07 secondi, mentre Ilaria Bianchi è prima fra le donne col tempo di 20,05 secondi, atleta della “La Recastello Radici Group“.

Ma alla fine i vincitori della oramai storica “Chrono”sono stati un po’ tutti: la voglia di ripartire, l’importanza dello sport e anche della solidarietà, dal momento che parte delle iscrizioni sono servite per la ristrutturazione della cappelletta votiva dedicata ai martiri della Gera che verrà risistemata grazie all’interessamento di Anpi Luino.

«Anche questa quinta edizione si è dimostrata una gara dal altissimo livello e vi hanno partecipato i migliori professionisti provenienti da tutte le province: veri e propri esperti di questo genere di corse a cronometro in montagna», ha spiegato Fabrizio Luglio, organizzatore e ideatore dell’evento.

Alla partenza, avvenuta alle 9 di mercoledì 2 giugno, era presente il sindaco di Luino Enrico Bianchi che ha dato il via alla corsa per la quale sono stati adottati, come per la precedente edizione, tutti gli accorgimenti legati alle norme anti covid: il cronometrista Corrado Spataro ha fatto partire gli atleti ogni 30 secondi l’uno dall’altro.

Da sottolineare come, anche per quest’anno, la gara è la prima gara che si è disputata in provincia di Varese.

La gara rientra nel circuito del Grand Prix delle Montagne Varesine.

CHRONO SAN MARTINO – VOLDOMINO – Classifica generale, femminile

CHRONO SAN MARTINO – VOLDOMINO – Classifica generale, maschile

