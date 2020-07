Consiglio comunale, l’ultima seduta prima delle vacanze è doppia

Doppia seduta per il Consiglio comunale di Varese prima della pausa estiva.

Alle 20.00 di oggi, lunedì 20 luglio, appuntamento in Salone Estense, con parte dei consiglieri presenti e parte in videocollegamento; stesso programma e stesso orario per domani, martedì 21 luglio.

All’ordine del giorno della doppia seduta, ben 14 punti: 10 dei quali sono costituiti da mozioni mai “smaltite” da un dibattito in consiglio. Tra esse la proposta di pedonalizzazione di via Robbioni, il divieto di caccia nelle zone limitrofe alla ciclopedonale stazioni-lago, la proposta per un cimitero per gli animali di compagnia e alcune iniziative di sostegno derivanti dall’emergenza covid.

Tra gli altri punti, il primo è l’approvazione del nuovo regolamento del consiglio comunale, frutto di due anni di lavoro comune tra minoranza e maggioranza, e i nuovi regolamenti Cosap e Imu.

Considerando le limitazioni ancora in vigore per contrastare la pandemia da coronavirus, l’accesso al Salone, come già avvenuto le ultime volte, non sarà possibile al pubblico.

Per questo motivo entrambe le sedute saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Palazzo Estense.

L’ORDINE DEL GIORNO IN ORIGINALE