Consiglio comunale, secondo tempo. Ancora diversi punti caldi

Dopo tre settimane, ecco la seconda parte del Consiglio comunale di Cardano al Campo. Giovedì 16 luglio si affronteranno i restanti 10 punti all’ordine del giorno rimandati nell’ultima seduta del 24 giugno, che fu molto lunga e per questo fu interrotta a mezzanotte inoltrata.

La giunta riproporrà la convenzione con il comune di Samarate “per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti; per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento“. Nella seduta precedente fu ritirata per un errore nella consegna dei documenti ai consiglieri.

Le misure economiche, il drive in e il parco dedicato alle vittime delle Foibe

Ben sei saranno le mozioni discusse. Si passa dalla riduzione della TARI (all’interno delle misure per sostenere le attività economiche e le famiglie), all’allestimento di un drive in. Poi “l’indizione di un concorso di idee per la riqualificazione dell’area feste di via Carreggia” (già al centro di diverse polemiche nei mesi scorsi), e l’intitolazione di un parco “in memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati” a firma Marco Merlin. La proposta arriva proprio sulla scia dello storico incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor davanti alla foiba di Basovizza.