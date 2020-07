Nuovo Consiglio Direttivo per Varese Alzheimer, l’associazione varesina che da oltre 20 anni si occupa dell’assistenza ai malati di Alzheimer.

Nella sede di Viale Borri presso l’Istituto Molina si sono infatti svolte le elezioni che hanno visto un cambio al vertice con la nomina a Presidente della neurologa varesina Maria Luisa DeLodovici che prende il posto del dottor Pier- Maria Morresi che lascia la carica dopo cinque anni.

«Sono molto onorata di questo incarico – ha commentato la neo presidente -, una nuova sfida per me, spero di essere all’altezza di una tale responsabilità, io ce la metterò tutta per dare una mano e per realizzare nuovi progetti con l’aiuto di tutti i valenti volontari che ogni giorno portano avanti l’associazione».

Ecco i nomi dell’intero consiglio che resterà in carica fino al 2023:

– Maria Luisa DeLodovici

– Cristina Morelli

– Agnese Castano

– Rosalba Cerrone Campagnani

– Marco Imperiali

– Paolo Igino Licini

– Benedetta Lodolini

– Paolo Mometto

– Raffaele Pasello

– Chiara Rolleri

– Giovanna Sessa Vanoli

– Mario Zeni