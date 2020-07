Controlli nella movida di Busto Arsizio tra insulti ai poliziotti e marijuana

Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno riportato a galla le tensioni tra giovani nella movida cittadina (un 14enne ha rischiato di morire a causa di una bottigliata ricevuta da un 18enne) gli agenti del Commissariato di Polizia di via Ugo Foscolo hanno intensificato i controlli nelle piazze, nei parchi e nei parcheggi della città, partendo proprio dal parco che si trova di fronte al commissariato. Lì hanno controllato alcuni giovani intenti a fumare marijuana, altri giovani sono stati trovati a fumare in via Montebello e in piazza Vittorio Emanuele II. Tutti i ragazzi avevano modiche quantità di stupefacente, età comprese tra i 19 e i 24 anni e sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Le Volanti non hanno puntato la loro attenzione solo sull’abuso di sostanze stupefacenti. Poco dopo la mezzanotte un giovane sudamericano di 20 anni è riuscito a mettersi inutilmente nei guai da solo avendo deciso di insultare una pattuglia che transitava davanti a lui in quel momento. Gli agenti si sono fermati e hanno chiesto i documenti al giovane che ha opposto resistenza tentando di bloccare lo sportello del poliziotto che voleva scendere per identificarlo. A fermarlo ci ha pensato l’altro agente.

Insieme lo hanno caricato in auto e portato in Commissariato, dove ha proseguito con insulti e spintoni, per l’identificazione e le denuncia per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.