Costi dei centri estivi: Malnate Ideale chiede chiarimenti

Il gruppo consiliare di Malnate Ideale ha presentato nei giorni scorsi un'interrogazione sui costi per la realizzazione dei centri estivi 2020.

L’iniziativa, scrive per il gruppo il consigliere Sandro Damiani, è stata presa in seguito ad elementi emersi in Commissione congiunta Bilancio e territorio.

In particolare si chiede di precisare come sono state formulate le tariffe, e come mai non vi è stato un contributo maggiore da parte di Comune e fondi statali in modo da rendere più leggere le rette a carico delle famiglie, e infine si chiedono chiarimenti sulle tempistiche e l’assegnazione della cifra di 33mila euro di contributo statale che – si legge nel testo “al momento del suo accreditamento , essendo predisposta per uno specifico capiolo di spesa, potrebbe restare inutilizzata.

Qui il testo dell’interrogazione