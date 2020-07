Decolla con il parpendio e non rientra, scomparso un uomo

Ha decollato con il suo parapendio da Cardada nella mattina di sabato 25 luglio e da quel momenti non si hanno più sue notizie.

Sono ancora in corso le ricerche del parapendista scomparso nel fine settimana appena trascorso. L’uomo viaggiava su un mezzo con vela rossa e il bordo d’attacco giallo, in direzione della Val Formazza e della Val Devero. La rotta prevedeva poi di proseguire a cavallo del confine tra Canton Vallese e in Italia per poi fare ritorno in territorio ticinese.

La Polizia Cantonale sta continuando le ricerche con i diversi partner e chiede a chiunque possa fornire informazioni utili di contattare la Centrale Comune d’Allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55.