Escursioni gratuite con le guide alpine lombarde, la tappa nel Varesotto è alla linea Cadorna

Tornano anche quest’anno le escursioni gratuite con gli Accompagnatori di media montagna e le Guide alpine della Lombardia: 13 appuntamenti aperti a tutti e adatti anche alle famiglie con bambini di età superiore ai 10 anni.

Un’occasione importante per scoprire le montagne e le foreste del nostro territorio che nel Varesotto prevede una tappa ne il 16 agosto con una gita alle fortificazioni della linea Cadorna.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia e dal Collegio regionale Guide alpine Lombardia, in collaborazione con Ersaf – Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. Per ogni evento alcuni posti sono riservati ai professionisti del settore sanitario in segno di gratitudine per la lotta al Coronavirus.

REGOLE ANTI-COVID – Per prendere parte alle escursioni è necessario sottoscrivere un modulo relativo alle proprie condizioni di salute. A ciascun evento saranno ammessi un numero limitato di persone che procederanno per il corso di tutta la giornata in gruppi separati. I partecipanti inoltre dovranno tenere il distanziamento minino ed avere la mascherina. Sarà inoltro necessario utilizzare il gel igienizzante per le mani ed evitare qualsiasi scambio di cibo, bevande o indumenti fra partecipanti.

ESCURSIONI – Le escursioni si distinguono per diverse durate e difficoltà, così che ciascuno possa scegliere quella più adatta alle proprie capacità e caratteristiche. Possono partecipare anche i minori dai 10 anni. I ragazzi tra i 10 e i 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Dai 14 anni è sufficiente presentare l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia www.guidealpine.lombardia.it).

ISCRIZIONI – Le escursioni sono completamente gratuite. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio dove si trovano anche tutte le informazioni relative alle escursioni: descrizione, difficoltà e durata del percorso, luogo e orario di ritrovo, attrezzatura e abbigliamento consigliato. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12 del giovedì precedente.

Il calendario delle escursioni di agosto suddiviso provincia per provincia:

BERGAMO

8/8 Passo della Presolana – Sentiero dell’orso

22/08 La via dei Barek

30/08/ Diga del Gleno

BRESCIA

02/08 Rifugio Pirlo – Passo Spino

15/08 Cascate del Maniva

22/08 Malghe della Val Rosello

COMO

01/08 I campi solcati del Sasso Malascarpa

LECCO

09/08 Monte Coltignone

29/08 Il sentiero dei grandi alberi e la costa del Palio

SONDRIO

02/08 Sentiero glaciologico Luigi Marson

23/08 Lago Zana e Rifugio Bosio

30/08 Giro del Lago di Gera – Rifugio Bignami

VARESE

16/08 Le fortificazioni della linea Cadorna