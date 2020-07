Eventi e progetti per valorizzare il turismo varesino, Camera di Commercio apre un bando

Puntare su attrattori in grado di valorizzare il turismo varesino, sostenendo eventi e progetti che, per la qualità e il carattere innovativo della proposta, possano qualificare e potenziare l’offerta sul nostro territorio.

Per supportare un settore di grande rilievo nel contesto del sistema economico provinciale, Camera di Commercio lancia un nuovo bando destinato appunto a eventi e progetti di natura turistica che si caratterizzino per qualità, originalità e innovazione. Un bando che rientra in un’attività di promozione turistica che punta a valorizzare la provincia di Varese con le sue eccellenze ambientali e artistiche. Il tutto nei giorni che hanno visto l’avvio sui principali social e sui canali televisivi RAI di una campagna pubblicitaria all’insegna del claim #faiunsaltoavarese.

Da qui, in riferimento al secondo semestre dell’anno, lo stanziamento di 60mila euro per contributi a fondo perduti, fino a un massimo di 10mila euro, destinati a imprese della filiera turistico-ricettiva e a organizzazioni no profit aventi nelle finalità statutarie la valorizzazione, la promozione e l’organizzazione di attività turistiche, ricreative o sportive: enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali e altri soggetti assimilabili.

Possono partecipare al bando i promotori di eventi e progetti appartenenti a diverse tipologie e in realizzazione dal 1° giugno al 31 dicembre di quest’anno. Si va dagli eventi di natura turistico-sportiva ai veri e propri progetti per migliorare l’attrattività del territorio e la scoperta di luoghi d’interesse fino alle iniziative volte al miglioramento dell’accoglienza attraverso l’attivazione di nuovi servizi o il potenziamento di quelli esistenti».

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 31 luglio all’indirizzo pec della Camera di Commercio: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it. Ulteriori informazioni sul sito dell’ente camerale all’indirizzo web www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Contributi ˃ Turismo e Cultura”.