“Fermi allo stop a guardare bellezza”

A volte un ringraziamento esce dal cuore, anche quando si è in coda al semaforo in una qualunque giornata di lavoro. Ecco cosa ci scrive il lettore Claudio:

In via Renè Vanetti a Varese, da qualche giorno, gli automobilisti in attesa del verde possono ammirare questo simbolo floreale che da una sterile cabina dei contatori del gas illumina la strada come simbolo di rinascita, di voglia di fare dei cittadini di Varese, di nuova speranza e di visione verso un futuro un pò incerto ma che tutti vogliamo dipanare allontanando le nubi fino a scorgere un nuovo sole.

Un grazie a queste persone che hanno il positive thinking