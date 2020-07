I consiglieri comunali di Forza Italia e Italia Viva presentano insieme una mozione sulle scuole paritarie. Il primo firmatario è Simone Longhini

Il testo integrale della mozione

Premesso che

l’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo a dura prova tutto il mondo della scuola e che ad essere particolarmente colpite sono state le scuole paritarie;

Considerato che

a Varese esistono 16 scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune, per un totale di circa 200 dipendenti e 1400 alunni, che offrono un fondamentale servizio pubblico e garantiscono il diritto alla libertà educativa;

Preso atto che

se non si effettuano interventi immediati ed efficaci molte di loro saranno costrette a chiudere, con un grave danno sociale per la nostra città e con il rischio concreto che il Comune non riesca più a far fronte a un’esigenza primaria delle famiglie e a garantire l’attuale livello qualitativo e quantitativo dell’offerta educativa;

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a rivedere la convenzione sottoscritta per la prima volta nel 2003 e rinnovata a condizioni diverse nel 2017, prevedendo un incremento del contributo comunale almeno nell’ordine di euro 300.000 all’anno;

a reintrodurre un sistema di premialità per i progetti più meritevoli presentati dalle scuole

Simone Longhini

Stefano Malerba

Piero Galparoli

Giuseppe Pullara

Domenico Esposito