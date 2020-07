Galimberti: “Varese diventa sempre più collegata e accessibile”

Entusiastico il commento del sindaco di Varese Davide Galimberti alla notizia del finanziamento europeo per la nuova tratta ferroviaria Malpensa T2 – Gallarate.

«Varese sarà sempre più accessibile e collegata, con il resto d’Europa e con il mondo intero»: queste le sue parole dopo aver appreso dell’arrivo dei fondi comunitari per la realizzazione del progetto MXP-NLINE. Il programma “CEF – Connecting Europe Facility – 2019 CEF Transport MAP call” finanzierà 63.402.000 euro, pari al 30% dell’investimento complessivo di 211.340.000.

«Per la nostra città – ha proseguito Galimberti – questo è un altro importante passo, che arriva dopo un’altro opera infrastrutturale come la Arcisate-Stabio. L’aumento di accessibilità è determinante per tanti altri settori, non ultimo la residenzialità. Venire a vivere a Varese, godere delle peculiarità del nostro territorio e poi muoversi per lavoro in tutto il mondo sarà più semplice, rapido e comodo»