Grande Trittico, ecco il percorso. Per i tifosi ci sarà l’accredito

Lo sconvolgimento del calendario mondiale ha comportato il riposizionamento di tutte le gare internazionali UCI in un lasso di tempo molto ristretto, con l’inevitabile sovrapposizione di competizioni illustri. I presidenti Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo Binda, Luca Roveda della U.S. Legnanese 1913 e Silvano Lissoni della Sport Club Mobili Lissone, hanno voluto però lanciare un messaggio positivo proponendo un nuovo progetto di solidarietà e collaborazione tra le società sportive.

Le tre storiche gare del Trittico Regione Lombardia (Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi e Coppa Agostoni) eccezionalmente per il 2020, hanno dato vita al Comitato Grande Trittico Lombardo, promotore dell’omonima competizione ciclistica inserita nel calendario UCI ProSeries. Il Gran Trittico Lombardo si disputerà dunque in un’unica gara, che toccherà i punti cardine del percorso: partenza da Legnano, percorrenza a Lissone e arrivo a Varese.

Il percorso è stato presentato durante l’incontro al Castello di Legnano dal vice presidente della US Legnanese, Gianni Dolce, che insieme all’altro vice Roberto Taverna supporta il lavoro organizzativo del presidente Luca Roveda. La partenza sarà data a mezzogiorno di lunedì 3 agosto, a Legnano, da via 20 Settembre, dopo la presentazione delle squadre in piazza San Magno. La corsa si snoderà anzitutto nel Legnanese, con traguardi volanti a Busto Arsizio, San Giorgio su Legnano, Parabiago e Nerviano. Da qui, i corridori toccheranno Saronno, Limbiate e Lissone, dove è previsto un circuito di due giri e il rifornimento tra Locate Varesino e Tradate.

Attraverso Morazzone, Gazzada e Buguggiate, la corsa raggiungerà Varese per i quattro giri del circuito che porteranno all’arrivo in via Sacco. L’arrivo è previsto tra le 16.20 (media oraria di 46 chilometri) e le 16.45 (media 42).

Una novità per il pubblico sarà la necessità di accreditarsi sul sito ufficiale della corsa (cliccare qui) per poter accedere alle zone di sicurezza sia a Legnano, in piazza San Magno, sia a Varese per l’arrivo, dove, come ha spiegato Renzo Oldani presidente della Binda, saranno collocate transenne per 5 chilometri, non tanto come un segno di chiusura ma piuttosto di apertura agli appassionati nel rispetto dei protocolli anticontagio.