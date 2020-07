Grandine sul Gallaratese, alberi caduti e allagamenti

Cielo plumbeo prima, poi una folata di vento e l’acquazzone violento che in alcuni punti si è trasformato in vera e propria tempesta e grandine (nella foto qui sotto, Gallarate sottopasso ferroviario via Venegoni).

È successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio nel Gallaratese.

I vigili del fuoco sono impegnati con diverse squadre alle prese con allagamenti e tagli piante e sono impegnati i distaccamenti di Saronno e Busto Arsizio per dare man forte e rispondere alle numerose richieste di intervento dei cittadini (nel video di Loris del Bacco, grandine a Fagnano Olona).

A Gallarate, tra le zone più colpite, Corso Sempione e Via Novara dove le squadre stanno intervenendo per allagamenti. Diversi i privati che hanno chiesto aiuto per l’allagamento di scantinati o di abitazioni private. Da segnalare anche gli interventi per alberi caduti tra Gallarate, Castellanza e Casorate Sempione.

Dopo la tempesta la situazione è tornata tranquilla ma i centralini dei Vigili del Fuoco continuano a suonare per la richiesta di interventi (nel video di Alessandra Castelli, grandine a Gorla Minore).