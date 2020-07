“Ho imparato che…”: scatti in quarantena ispirati a Fellini

Giovedì 16 luglio alle ore 20.30 sarà inaugurata al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio (che ha sospeso fino a settembre la programmazione), la mostra fotografica collettiva “Ho imparato che…” con cui si chiude il corso di teatro per adulti di Progetto Zattera.

Un tributo a una celebre frase di Federico Fellini e insieme una reinterpretazione dell’inziativa dell’attore torinese Stefano Dell’Accio che durante la quarantena e con la complicità della figlia fotografa al motto di #IoStoaCaso ha trasformato al sua casa in una serie di set molto improbabili in cui farsi ritrarre, reinterpretando il “fuori” in versione domestica, dal campo da tennis alla spiaggia.

Nello stesso gioco si sono cimentati gli attori del Corso di Progetto Zattera dando vita a questa mostra fotografica che racconta le difficoltà, ma anche le splendide e a volte inaspettate risorse scoperte in quarantena.

“Con i più giovani abbiamo concluso i corsi di teatro rimasti in sospeso a causa del lockdown con incontri di gruppo su internet, ma il mezzo tecnologico non è sembrato altrettanto efficace per gli adulti”, racconta Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro. Da qui l’idea, maturata assieme a Noemi Bassani di proporre una riflessione collettiva a scatti. Di grande creatività e impatto.