La Juventus vince lo scudetto numero 36

La Juventus di Maurizio Sarri vince per 2 a o all’Allianz Stadium di Torino contro la Sampdoria e si aggiudica il nono scudetto consecutivo. In campo per festeggiare anche Giorgio Chiellini l’unico giocatore della Juve ad averli vinti tutti è nove.

La Sampdoria, ormai già salva, ha tenuto testa alla Juventus per buona parte del primo tempo almeno fino al gol di Ronaldo che ha realizzato su assist di Pjanic, destinato ormai al Barcellona. Il raddoppio è stato di Bernardeschi che ribatte in rete una respinta corta di Audero. La Sampdoria chiuderà la partita in dieci e Ronaldo sbaglierà un rigore stampando il pallone sulla traversa. Infortunio per Dybala sostituito da Higuain.

Per la Juventus sono 36 scudetti, all’appello ne mancano 2 revocati dalla giustizia sportiva.