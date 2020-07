La scrittrice Sara Magnoli ospite a Samarate per l’aperitivo culturale

La cultura a Samarate si riprende pian piano i propri spazi e riparte con un aperitivo letterario nel giardino delle balaustre di Villa Montevecchio organizzato dalla vivace associazione culturale “Amici della biblioteca“, in collaborazione con il comune: giovedì 30 luglio (alle ore 20.00) ci sarà l’incontro con la scrittrice Sara Magnoli, che presenterà il suo ultimo libro Dark web.

La prenotazione, a causa delle norme sul distanziamento sociale per prevenire il contagio da Covid-19, è obbligatoria chiamando il numero 3462532983. I posti disponibili sono 60. In caso di pioggia verranno assegnati i quaranta posti a disposizione in base all’ordine di prenotazione.

LA RIPARTENZA DOPO IL LOCKDOWN

Si tratta del primo evento dopo lunghi mesi di stallo che gli Amici della biblioteca organizzano. «Questo periodo di stallo è stato per noi un grosso trauma», racconta il presidente dell’associazione, Alfonso Pellizzaro, «siamo stati confinati nel limbo. Ora abbiamo bisogno di ripartire a tutti i costi».

Seppur spaventati all’idea di organizzare nuove serate ed eventi, «ci siamo guardati intorno e abbiamo visto che in altre città la cultura ripartiva», continua Pellizzaro, che confessa di aver molto apprezzato l’iniziativa della neonata associazione E20Dversi e dagli aperitivi letterari del venerdì in Villa Montevecchio: «Luca Macchi e il ciclo di eventi “Luglio col libro che ti voglio” ci hanno spronato molto a ripartire».

L’idea dell’associazione è di sfruttare al meglio i mesi di luglio, agosto e settembre in modo da poter organizzare e riprogrammare le loro iniziative all’aperto che rientrano nel ciclo di “Estate culturale“: «Abbiamo fatto l’assemblea dei soci lo scorso 15 luglio e abbiamo deciso di cogliere l’occasione per ricominciare: partiamo con Sara Magnoli e speriamo di continuare».

Quanto agli eventi di Cultura nel bosco e alle collaborazioni con il mondo della scuola, ancora non si sa molto. «Ad agosto avevamo previsto delle passeggiate con i bambini, che si potrebbe sostituire con una proiezione di un film sulla natura e il bosco in biblioteca, ma non ho ancora ricevuto il via libera».

Insomma, mancano le disposizioni, ma «la volontà c’è», conclude Pellizzaro: «Non possiamo stare fermi come associazione, ci metteremo tutto i’impegno possibile».