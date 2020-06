“Luglio col libro che ti voglio”: Samarate dà il via agli aperitivi letterari

Cinque scrittrici e scrittori per ogni venerdì. Questo il programma della manifestazione culturale di Samarate “Luglio col libro che ti voglio“: a partire da venerdì 26 giugno, per cinque venerdì (alle ore 20) nel giardino delle Balaustre di Villa Montevecchio (ingresso da via Lazzaretto) verranno ospitati due scrittrici e tre scrittori.

Le serate inizieranno con un piccolo aperitivo offerto ai partecipanti prima della presentazione del libro.

La fucina di questa di questi aperitivi letterari è il neonato gruppo E20Dversi, un’associazione in fieri. «Il gruppo E20Dversi è un’idea rimasta nel cassetto per parecchi anni, dopo questo periodo di Covid-19 ci è sembrato giusto aprire quel cassetto e dare vita al progetto. Oggi siamo ancora più convinti che tutti dobbiamo impegnarci per promuovere eventi che, sempre nel rispetto delle regole, possano aiutare la gente a tornare ad incontrarsi e socializzare», spiegano gli organizzatori, tra cui Luca Macchi.

L’obiettivo di E20Dversi risiede nel suo nome: organizzare eventi di natura diversa come incontri letterari, mostre d’arte, viaggi, visite culturali, concerti, festival, spettacoli teatrali, eventi enogastronomici, seminari e tavole rotonde: «Siamo un gruppo di amici, che si costituirà presto in associazione, e miriamo a promuove eventi sul territorio, ma non solo di Samarate. Siamo convinti che unire le forze sia la cosa giusta: per promuovere un territorio serve organizzare eventi ripetitivi, la certezza della riproposizione negli anni di un evento rafforza l’evento stesso e soprattutto fa diventare quel territorio un riferimento culturale. Per fare questo serve la volontà del privato e la disponibilità del pubblico, per far questo servono menti dinamiche capaci di sedersi allo stesso tavolo, creando sinergie e abbandonando inutili campanilismi e gelosie».

Per ora ha raccolto intorno a sé il sostegno di diverse attività economiche del territorio: «Commercianti, artigiani, liberi professionisti e privati di Samarate e dei comuni limitrofi sono al nostro fianco e a loro va il nostro ringraziamento sincero, senza loro non avremmo potuto organizzare l’evento».

«Questa volta abbiamo scelto come palco Villa Montevecchio e il suo giardino delle Balaustre, un luogo affascinante che deve essere motore della cultura samaratese, ma è nostra volontà proporre eventi nei circoli educativi, nelle piazze e nei cortili. Per ora godiamoci Villa Montevecchio».

Viste le restrizioni dovute al Coronavirus, viene chiesto a tutti di prenotarsi al numero 3385004450, perché una volta raggiunto il numero massimo non si potrà accogliere più nessuno.

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 giugno: Maria Giovanna Massironi, Cronache della terra di nessuno

Venerdì 3 luglio: Stefano Ferri, La Ricompensa-1

Venerdì 10 luglio: Marilena Lualdi, Chi ha bisogno di Willy

Venerdì 17 luglio: Matteo Inzaghi, Mai più così belli

Venerdì 24 luglio: Lorenzo Pisani, Like a song