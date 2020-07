Le sculture di Metalthinker sbarcano a Palazzo Ducale di Genova

Dalle colline sul Verbano al mare ligure, le opere di Mirko Basuino, in arte Metalthinker, sono pronte a sbarcare a Palazzo Ducale di Genova. Dopo circa tre anni di lavoro in cantina, Metalthinker è pronto per essere conosciuto come artista e scultore anche lontano dal lago. Rose, libellule, cigni e ragni: vi proponiamo alcune delle creazioni di Mirko in questa affascinante photogallery:

“Un artigiano che crea delle forme dal riciclo del metallo” così si era definito Mirko in un’intervista di Verbanonews in cui raccontava come qualsiasi scarto in metallo, può sempre avere una nuova vita grazie al suo intuito e alla fantasia.

Uno scorpione e un fucile, due saranno le sue nuove sculture che saranno protagoniste a “Raibow”, l’esposizione d’arte contemporanea organizzata da Divulgarti che prenderà il via domani, venerdì 10 luglio, per rimanere aperta altre due settimane, fino a venerdì 24.