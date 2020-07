Live Music da iComHub a Turate. A luglio tributo a Vasco e 883

Voglia di musica dal vivo? A Turate iComHub è il nuovo locale di live music, in via Varesina 1.

A luglio si parte forte all’insegna del rock con Shooting Stars, The Flashover, Power Up, senza dimenticare le grandi tribute band come Vasco52 (Vasco Rossi) e Fuori Tempo Max (Max Pezzali e 883).

Ogni sera la serata comincia con l’aperitivo, a seguire la cena e la chiusura con la musica dal vivo. Tutti i concerti sono confermati anche in caso di pioggia.

Per info e prenotazioni allo 02.37909190 o 333.8739933 – reception@icom-hub.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/iComHub

IL PROGRAMMA: https://icom-hub.com/eventi/luglio-allinsegna-della-musica-tutti-gli-eventi-live-music-da-icomhub/

LE DATE

Giovedì 16 luglio

Manuela Deiana – Live Acustico Pop Internazionale

Manuela Deiana presenta una serata all’insegna del pop internazionale accompagnata da chitarra e voce!

Venerdì 17 luglio

Power Up

I Power Up presentano una serata all’insegna del Pop/Rock e Dance anni ‘70/‘80!

Sabato 18 luglio

Taglio Netto

Uno spettacolo ricco di medley ed interpretazioni dei più grandi successi italiani dagli anni ’60 ai giorni nostri.

Domenica 19 luglio

Anthony Baker – “Crazy Band 2”

Una serata all’insegna dei più grandi successi di Depeche Mode, Duran Duran, Michael Jackson, Alphaville e tanti altri.

Giovedì 23 luglio

Red Clay

Acoustic Duo Cover Band dei più grandi successi rock e pop-rock quali Bon Jovi, Sting, Simon & Garfunkel, Beatles, Rolling Stones, Prince, Aerosmith, Oasis, Guns N’ Roses e tanti altri.

Venerdì 24 luglio

Fuori Tempo Max – Max Pezzali Tribute Band

Fuori Tempo MAX & 883 Tribute presentano una serata all’insegna dei più grandi successi di Max Pezzali da ieri ad oggi!

Sabato 25 luglio

MP DRUM DJ

Pietro Maestri, Batterista & Percussionista riconosciuto a livello nazionale presenta una serata con le migliori HIT del momento e i più grandi successi in sequenza mixata.

Domenica 26 luglio

Vasco52 – Tributo a Vasco Rossi

Vasco52-Vasco Rossi tribute band presentano una serata all’insegna dei più grandi successi di Vasco Rossi da ieri ad oggi!

Giovedì 30 luglio

Emozioni in musica – Fabrizio Porta & Christian Garavaglia

Voce e Piano con un vastissimo repertorio che spazia dai più grandi successi italiani e internazionali da ieri a oggi.

Venerdì 31 luglio

Supernova Acoustic Live

Supernova in Acoustic Set, ovvero due chitarre e voce femminile, propongono cover pop/rock di brani classici e moderni, con l’utilizzo di loopstation per rendere l’unplugged un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente.

MENÙ: https://icom-hub.com/news/eventi-menueallergeni/