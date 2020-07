Longinotti: “Saronno città aperta, il nostro programma in linea con le proposte di Ascom”

Luca Longinotti del Movimento 5 Stelle risponde al presidente di Confcommercio Andrea Busnelli che aveva sollecitato l’intervento dei candidati sindaco sollevando 5 temi per rilanciare l’economia locale saronnese

Accogliamo con favore le richieste che il Presidente di Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli, ha inviato ai candidati sindaci, suggerimenti che in gran parte condividiamo. Il programma del M5S col quale ci presentiamo ai cittadini di Saronno accoglie già molte delle istanze dell’Ascom.

L’attenzione agli edifici storici, l’ ampliamento delle piste ciclabili, le zone pedonali, il miglioramento e ottimizzazione dell’illuminazione urbana con l’utilizzo di lampioni smart a LED per garantire la massima luminosità quando necessario e ridurla quando non serve, per evitare sprechi e limitare i consumi, sono tutti passaggi importanti che andremo ad affrontare per migliorare la qualità e la vivibilità cittadina.

E’ nostra intenzione migliorare la viabilità e ridurre le tariffe dei parcheggi nelle zone commerciali, l’idea di rivitalizzare la città, poi, è un punto cardine del nostro programma, i cittadini devono riscoprire la città, viverla col doppio fine di far rinascere il centro e le attività economiche, sottraendo vaste zone alla microcriminalità e al vandalismo che proprio nella mancanza di controllo sociale trovano terreno fertile, e spesso sono proprio i commercianti a farne le spese.

Abbellire la città, organizzare eventi di richiamo anche per i paesi limitrofi che un tempo frequentavano Saronno molto più che oggi, e poi l’attenzione particolare alle esigenze dei giovani, sempre nel rispetto di uno sviluppo sostenibile ed ecologico. Questa è la nostra visione di cambiamento, di una “Saronno città aperta”, quasi fosse un grande centro commerciale a cielo aperto dove però il rispetto per la storia, per il territorio, per il lavoro non dovranno mai mancare. Ringraziamo il Presidente Andrea Busnelli per averci dato l’opportunità di parlare di tutto questo.

Luca Longinotti, candidato sindaco Movimento 5 Stelle – Saronno