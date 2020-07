Luca Paris: “Un emendamento su Lombardia, autonomia e sanità”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del consigliere comunale di Varese del Partito Democratico, Luca Paris

“L’ amministrazione sosterrá attivamente il percorso istituzionale intrapreso da Regione Lombardia per ottenere maggiore autonomia secondo quanto previsto dalla Costituzione”. Questo é il testo che é stato inserito, sette mesi fa, nel documento di programmazione che accompagna il bilancio del comune di Varese, grazie ad una proposta del consigliere leghista Pinti votata anche da una parte della maggioranza di centrosinistra (escluso il sottoscritto ed altri quattro consiglieri).

Quelle parole, che giá sette mesi fa stridevano cosí come scritte nel bilancio programmatico di un’amministrazione come la nostra, sono diventate imbarazzanti e quasi offensive oggi, dopo aver toccato con mano il tragico fallimento, nella gestione dell’emergenza sanitaria, della tanto decantata autonomia lombarda. Ricordiamo qualche esempio, dalle mancate zone rosse, al dramma delle case di riposo, all’ Ospedale di Fiera Milano con Bertolaso, ecc.

Per questo motivo ho presentato un emendamento, che sará discusso giovedí 2 luglio in consiglio comunale, per eliminare questa frase dal nostro Documento di programmazione. E se qualcuno tra i colleghi consiglieri di maggioranza di centrosinistra non voterá per l’eliminazione di questo passaggio, poi si astenga dal pontificare sui social o nelle conferenze circa il fallimento del sistema lombardo della sanitá, perché anche lui avrá contribuito, con il suo voto, a tenerlo in piedi cosí com’é. Anzi, se possibile, a peggiorarlo..