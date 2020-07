A Luino la Lega corre da sola, il resto del centrodestra candida Franco Compagnoni

Le segreterie cittadine di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi per l’Italia hanno deciso di candidare a sindaco Franco Compagnoni (foto sotto), storico medico dell’Ospedale di Luino. «Prendiamo atto – sottolineano Mario Contini (Fdi) e Piero Carletti (Forza Italia) – dell’incredibile decisione della Lega di correre da sola alle prossime elezioni comunali, non rispettando un accordo scritto che impegnava all’unità del centrodestra e non raccogliendo neppure il successivo appello ad un ripensamento rispetto a tale posizione».

La lista dei candidati consiglieri comunali sarà capitanata da Andrea Pellicini, attuale sindaco del comune di Luino. Il centrodestra si presenterà alle elezioni del 20 e 21 settembre con una lista civica, «senza simboli di partito e con un forte spirito territoriale, anche perché faranno parte del gruppo donne e uomini che non provengono dal mondo della politica, ma sono sempre stati impegnati in attività imprenditoriali, nello sport e nel campo del sociale».