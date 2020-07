Macchine per processare i tamponi a sistema aperto come il Veneto. In Regione passa proposta Pd

La Regione Lombardia ha accolto la proposta di Samuele Astuti (Partito democratico) di acquistare i macchinari per processare più facilmente i tamponi, simili a quelli utilizzati in Veneto. L’ordine del giorno collegato al bilancio di assestamento approvato in consiglio regionale di cui è primo firmatario il consigliere regionale Astuti, invita la Regione ad acquisire i macchinari a “sistema aperto”, simili a quelli usati in Veneto.

«La Lombardia – spiega Astuti- a differenza di altre Regioni, ha sempre processato un numero limitato di tamponi, (uno ogni 8 abitanti) e questo, come ha ripetuto più volte l’assessore Gallera, per la difficoltà nel reperire i reagenti necessari. Questo perché la Lombardia utilizza macchinari che possono processare tamponi solo con reagenti prodotti da chi ha fornito il macchinario, il che limita molto la possibilità di eseguire i test su vasta scala. Per superare questo ostacolo abbiamo chiesto alla giunta di acquisire macchinari cosiddetti a sistema aperto, che funzionano con reagenti autoprodotti, simili a quelli del Veneto che in questo modo ha potuto testare il 23% della popolazione. Questo per evitare di ritrovarsi dopo l’estate, come nei mesi scorsi, nelle difficolta di processare i tamponi. Da parte nostra vigileremo perché la giunta tenga fede alle sue promesse».