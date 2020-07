Masterplan, il centrodestra diserta il voto: le ragioni della Lega

L’assenza della minoranza di centrodestra in Commissione Urbanistica a Varese, nel corso di una seduta dedicata al masterplan dell’area stazioni, non poteva non passare inosservata. Tre i membri che hanno scelto di non partecipare ai lavori: i rappresentanti di Lega (Fabio Binelli), Forza Italia (Mimmo Esposito) e Lista Orrigoni (Valerio Vigoni).

Una “mossa” criticata dalla maggioranza («Denota uno scarso interesse per la città e per un piano che i cittadini della zona attendono da anni» ha detto, per esempio, l’assessore Andrea Civati del PD) che però i diretti interessati difendono con forza e che inquadrano come protesta «per lo scarsissimo tempo che la giunta ci ha dato per analizzare la fitta documentazione sul masterplan». Le parole sono quelle di Fabio Binelli (foto in alto), esperto e notissimo esponente della Lega, che rincara la dose in un comunicato ufficiale: «L’assessore Civati ha impiegato ben quattro anni, dal 2016 ad oggi, per partorire il masterplan delle stazioni, basandosi su studi e ricerche già svolti dalla precedente amministrazione di centrodestra. E adesso pretende che in due giorni le opposizioni si leggano oltre 350 pagine, dense di indici e di previsioni urbanistiche che intervengono sulla più ampia zona di riqualificazione della città».

Binelli, quindi, non ci sta a passare per menefreghista: «Alla richiesta di dare maggior tempo alla commissione per rispetto al consiglio comunale, Civati ha risposto con aria annoiata che non lo appassiona troppo la difesa del consiglio e della commissione urbanistica. Si tratta di una grave mancanza di rispetto nei confronti di tutti i consiglieri comunali e, soprattutto, dell’intera cittadinanza, che eleggendo i propri rappresentanti in consiglio comunale esercita la sua volontà popolare. In questo modo, Civati offende tutti i cittadini e fa capire chiaramente come la giunta di cui fa parte si muove senza favorire il confronto e la condivisione su decisioni fondamentali per il futuro di Varese. Ricordo che il documento necessiterebbe di una verifica approfondita, dal momento che la stessa Arpa ha rimarcato la necessità di attuare nuove valutazioni ambientali, sottolineando l’assenza di scenari previsionali corretti, carenze sotto il profilo viabilistico e della ciclabilità e sulla invarianza idraulica».

Nell’ultima parte del proprio comunicato, Binelli conclude: «Nel masterplan mancherebbe la previsione degli abitanti insediabili e un corretto quadro della sostenibilità energetica, venendo usati dati del 2003. Dal punto di vista urbanistico, la previsione che sull’intero comparto siano possibili altezze dei fabbricati comprese tra i 20 e i 28 metri (equivalenti a 7-9 piani), con indici volumetrici fino a 5 metri cubo per ogni metro quadro (10 volte quanto previsto nelle altre aree), fa sospettare che si voglia accelerare quella che sembra una vera e propria colata di cemento in assenza di effettivi vantaggi pubblici, costituiti da una striscia di parco in pendenza attraversata da una strada ad alto scorrimento (ribattezzata fantasiosamente “strada-parco”). Manca infine totalmente la previsione di riempire quello spazio di funzioni pubbliche qualificate. Uno spazio peraltro già compromesso dalla scelta della giunta Galimberti di costruire il centro anziani al posto del parcheggio di interscambio di piazzale Kennedy».