Minaccia gli agenti con il decespugliatore, fermato un uomo di 71 anni

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Locarno comunicano che martedì 30 giugno è stato fermato un 71enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese.

Poco dopo le 20 di ieri in Valle Onsernone si è reso autore di violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari. Nel corso di un intervento per disturbo alla quiete effettuato da una pattuglia della Polizia della città di Locarno, si è avvicinato più volte a un agente di Polizia brandendo un decespugliatore in funzione prima di essere immobilizzato.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.