Nuovi cartelli didattici sul percorso della Linea Cadorna

Da oggi sarà ancora più curioso ammirare le bellezze della Linea Cadorna, con nuovi cartelli curati che spiegano la sua storia e la sua importanza.

Galleria fotografica Cartelli didattici Linea Cadorna Brezzo di Bedero 4 di 8

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Brezzo di Bedero ha installato quattro nuovi cartelli didattici lungo il percorso storico, realizzati come gli altri già presenti da Antonio Trotti “curatore del Museo della guerra Bianca“.

Per la precisione uno si trova nei pressi del pilastrino trigonometrico, un altro nella zona delle trincee, un terzo va a spiegare la funzione dell’osservatorio e il quarto si trova davanti all’ingresso delle cannoniere del Castellaccio.

Quelli posizionati precedentemente si trovano uno al Belvedere Pasquè, un secondo davanti alle cannoniere del Sirpo e un terzo nella zona della postazione della mitragliatrice in più lungo tutto il percorso ci sono cartelli direzionali per orientarsi insieme alle cartine. In oltre una squadra di uomini della comunità montana ha provveduto alla pulizia dell’intera area.