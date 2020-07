Nuovi primari negli ospedali di Varese e Tradate

Due nuovi primari nominati dall’asse Sette Laghi.

All’ospedale di Varese, il dottor Diego De Palma ( a sinistra nella foto) è diventato Direttore della Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale . Laureato nel 1986 a Genova e specializzatosi sempre a Genova in Medicina Nucleare nel 1989, De Palma è in ASST Sette Laghi dal 1991 ed era responsabile facente funzione del reparto dal 2016.

A Tradate, invece, il Dott. Mauro Molteni è il nuovo Direttore della Medicina Interna dell’Ospedale di Tradate.

Quarantaquattro anni, laureatosi nel 2001 in Medicina all’Università degli Studi di Milano Bicocca, si è specializzato nel 2005 in Ematologia clinica e di laboratorio all’Università degli Studi di Milano, sempre con il massimo dei voti.

Entrato in servizio all’Ospedale di Tradate come dirigente medico dal novembre 2019, Molteni ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche e la partecipazione a convegni e congressi come relatore e docente in particolare su tematiche inerenti l’ematologia, la medicina vascolare e la cardiologia.