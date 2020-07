Ospedale di Varese vietato: un tendone esterno per dare riparo a chi accompagna

Una tensostruttura esterna per blindare l’ospedale. Da ieri, fuori dall’ingresso del monoblocco al Circolo, è installata una tenda, montana dagli uomini della Protezione civile.

Si tratta della prima delle due strutture che serviranno a dare riparo a quanti attendono un paziente in visita in ospedale. Agli accompagnatori, infatti, è vietato entrare nel perimetro ospedaliero a meno che si tratti di minore, disabile o persona non autosufficiente.

Destinatari sono soprattutto gli accompagnatori di utenti del pronto soccorso che, una volta registrati al triage, devono andarsene e non rimanere nella sala d’aspetto. Il locale è eccessivamente piccolo per poter dare accoglienza a tutti garantendone le distanze.

Rimane solo chi attende la chiamata per la visita.

I lavori di allestimento del tendone sono in corso: dopo aver montato la prima struttura ne seguirà una seconda. È previsto che solo una parte, in questi mesi caldi, venga chiusa, mentre si sta valutando l’opportunità di collocare posti a sedere. Di fatto, quindi, l’ospedale mette a disposizione un’alternativa per chi preferisce aspettare, ma fuori dalla propria area.

Partiranno invece in agosto i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso. Preannunciati già dal primario professor Walter Ageno prima dell’emergenza sanitaria, sono diventati ancora più urgenti: l’azienda ha ricevuto un finanziamento di 100.000 euro che serviranno a innovare profondamente gli spazi, abbattendo pareti e ricostruendo gli ambienti in modo da garantire il distanziamento anche, e soprattutto, a quanti sono in attesa di un letto in reparto, ma anche la miglior vigilanza da parte del personale.

Per assicurare un miglior distanziamento tra i dipendenti, inoltre, sono stati dislocati in alcune aree verdi del perimetro ospedaliero dei tavoli di “picnic” dove poter consumare il pranzo nelle belle giornate. Una proposta che sta riscuotendo il favore dei dipendenti che possono sedersi con il “take away” preso in mensa.