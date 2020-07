Pietro Zappamiglio lancia la sua ricandidatura a sindaco di Gorla Maggiore

È partita dal ristorante le Acacie di via Gobetti davanti ad una sessantina di sostenitori, la campagna elettorale del sindaco uscente di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, e della sua squadra. Presentato dal giovane Riccardo Castiglioni, 23enne speaker di Rtl 102.5 e uno dei giovani cresciuti nella lista Fare Comune Gorla Maggiore, Zappamiglio ha dato il via al progetto di paese che sogna di realizzare nei prossimi 5 anni: «In questi anni c’è sempre stato. Durante la pandemia è stato un momento di sicurezza per i cittadini spaventati da qualcosa di nuovo e sconosciuto. La politica è rappresentanza e lui è stato capace di farsi rappresentante dei suoi cittadini».

Il primo cittadino uscente vuole farlo proseguendo il lavoro svolto dalla sua lista che definisce «puramente civica anche se tutti sanno la mia collocazione politica. La squadra ha lavorato bene e per questo ci saranno molte riconferme del gruppo che ha iniziato 5 anni fa. Ci sono giovani che sono cresciuti e che avranno spazio con deleghe importanti. Altri giovani entreranno in lista e verranno accompagnati per i prossimi 5 anni».

Come già annunciato qualche settimana fa la grande sfida-obiettivo che si pone si chiama Gorla Maggiore 2030: «Vogliamo migliorare la qualità della vita di questo paese. Aumentare l’attrattivitá del territorio. Lo faremo con una squadra competente e ambiziosa».

Come farlo? «Riportando il centro storico al centro del paese con una nuova piazza pedonale davanti al comune. L’intervento partirà immediatamente insieme allo spostamento della piazza mercato a nord del parco della Meridiana» – spiega Zappamiglio. Per quanto riguarda la squadra il sindaco uscente annuncia che gli assessori sono già decisi ma verranno comunicati a breve.

Che campagna elettorale sarà? «Sicuramente diversa da altre volte perché sarà in pieno agosto e le regole covid limiteranno i momenti pubblici». Cosa si aspetta dagli avversari? «Non conosco la mia sfidante Maria Rita Colombo ma mi auguro che la campagna elettorale si basi sui programmi e non sull’attacco all’avversario».