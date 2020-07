Preso il quarto rapinatore della “movida” di Legnano

La Polizia di Stato nella giornata di ieri ha tratto in arresto in esecuzione del dispositivo cautelare emesso dalla Procura di Busto Arsizio l’ultimo ricercato che era sfuggito all’operazione dell’alba del 15 maggio scorso: quando venne data esecuzione a quattro misure cautelari a carico di altrettanti soggetti accusati dim una serie di rapine nei confronti di alcuni giovani vittime che, in taluni casi, si erano resi protagonisti anche di aggressioni e danneggiamenti.

L’ultimo che mancava all’appello era T.O., ventenne tunisino, che si è reso protagonista di almeno una rapina nei mesi scorsi. Il ragazzo è stato catturato al porto di Genova, mentre sbarcava dalla nave, dalla Polizia di Frontiera Marittima con la quale il Commissariato di Legnano ha operato in stretta sinergia per assicurare alla giustizia il catturando.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Legnano, avevano preso il via dopo le denunce sporte da alcuni giovani vittime di rapine compiute, in orario di “movida”, nel centro cittadino, con minaccia e aggressioni fisiche da parte di un gruppo di ragazzi prevalentemente di origine straniera.